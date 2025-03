Via Café Shopping conscientiza motoristas sobre o uso correto de vagas exclusivas

Ação, que aconteceu no estacionamento do empreendimento, teve o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância do respeito e da empatia no trânsito.

Foto: Via Café Shopping Center

No último sábado (22), o Via Café Shopping Center, em parceria com a Guarda Municipal, realizou uma blitz educativa para orientar motoristas sobre o uso consciente das vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência. A ação, que aconteceu no estacionamento do empreendimento, teve o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância do respeito e da empatia no trânsito.

Durante a abordagem, condutores receberam materiais informativos e foram convidados a refletir sobre o impacto do uso indevido dessas vagas. A iniciativa reforça a necessidade de garantir acessibilidade e mobilidade para quem realmente precisa, promovendo um ambiente mais justo e inclusivo.

Para o gerente operacional do shopping, Gleiser Guimarães, ações como essa são fundamentais para a construção de uma sociedade mais consciente. “Muitas vezes, as pessoas ocupam essas vagas por poucos minutos sem pensar no impacto que isso pode causar para quem realmente necessita. Nosso objetivo é incentivar a mudança de comportamento e reforçar a importância do respeito às regras de trânsito e ao próximo”, destacou.

Vagas exclusivas

De acordo com o artigo 181, inciso XVII, do CTB, estacionar em vagas destinadas a idosos, deficientes físicos e portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) sem a devida credencial é uma infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de habilitação, além da remoção do veículo. Estas normas são definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e também válidas para os espaços privados de uso coletivo, como estacionamentos de shoppings.

As vagas exclusivas do Via Café Shopping Center ficam localizadas em pontos do estacionamento estratégicos, de fácil acesso e próximas às portas de entrada do mall, facilitando o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida. Para utilizar as vagas reservadas, é obrigatório que o condutor ou passageiro tenha a credencial emitida pelos órgãos competentes. Este documento deve ser exibido no painel do veículo de forma visível, conforme determina a legislação vigente.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping