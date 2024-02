Via Café Shopping Center tem programação especial para toda a família, durante o Carnaval

Para alegrar os seus convidados, o centro de convivências promoverá bloquinho infantil com brincadeiras e dinâmicas para as crianças e muita música ao vivo.

Foto: Via Café Shopping Center

De 10 a 13 de fevereiro, o público do Via Café Shopping Center contará com uma programação especial de Carnaval. Para alegrar os seus convidados, o centro de convivências promoverá bloquinho infantil com brincadeiras e dinâmicas para as crianças e muita música ao vivo.

Com clima bem descontraído serão promovidas, na Praça de Alimentação, às 17h, apresentações musicais com alguns clássicos do samba e pagode, além de muito pop rock e sertanejo. No sábado, dia 10/2, quem se apresenta é Filipe Vieira e banda; no domingo, 11/2, Luciano Cachorrão é quem anima o público; segunda-feira (12/2) é a vez de Douglas Tavares comandar o show e, na terça-feira de Carnaval (13/2), Lucas Holanda encerra o Carnaval.

As crianças não ficarão de fora da programação e poderão participar, no sábado, do Bloquinho Divirtoteca, queterá oficina de máscaras, brincadeiras carnavalescas, dança com marchinhas, pintura temática de rosto e desfile de fantasias. De domingo à terça-feira, no Bloquinho Carna Kids, a criançada poderá se divertir com a presença de personagens e muitas atividades com direito a confetes e serpentinas. Todas as atividades são gratuitas e realizadas, a partir das 15h, no Espaço Via Café.

Horário de funcionamento

Durante o Carnaval, o Via Café Shopping Center vai funcionar em horário diferenciado: No sábado, o mall opera normalmente, das 10h às 22h. No domingo, segunda e terça-feira do feriado, as lojas e quiosques funcionam das 13h às 19h, operações de alimentação, das 11h às 22h, o Supermercados BH e a farmácia, das 9h às 20h. Já aBody Health Academia opera das 8h às 14h.

Já na quarta-feira de cinzas, dia 14/2, as lojas, quiosques, operações de lazer e de alimentação permanecerão abertos das 12h às 22h. O Supermercados BH e a farmácia funcionarão das 9h às 22h, enquanto de a academia abrirá normalmente, das 6h às 23h.

Em todos os dias do Carnaval, o Cinemark irá operar de acordo com a programação disponível no site www.cinemark.com.br. E a Unidade de Atendimento Integrado (UAI), permanecerá fechada.

Foto: Luciana Trindade / Via Café Shopping Center