Via Café Shopping Center tem horário especial de funcionamento

Foto: Divulgação

Faltando uma semana para o tão esperado natal, os consumidores do Sul de Minas que ainda não realizaram as compras de fim de ano, podem ficar tranquilos. É que a partir desta segunda-feira (18/12), o Via Café Shopping Center funcionará em horário especial.

Até 23 de dezembro, lojas, quiosques, farmácia e praça de alimentação ficarão abertas até às 23h. Nestes dias, o Supermercado BH funcionará das 9h às 22h. O Cinemark e a academia Body Health irão operar, durante neste período de festas, de acordo com a programação disponível nos próprios sites.

Já na véspera de natal, 24/12, e 31/12, dia que antecede a virada de ano, as compras podem ser realizadas das 10h às 18h (lojas e quiosques). Operações de alimentação e lazer permanecerão abertas das 11h às 23h; a farmácia, das 8h às 18h e o supermercado, das 9h às 18h. Nos dias, 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2024, o shopping estará fechado e apenas o Cinemark funcionará, conforme sua programação.

De acordo com a coordenadora de Marketing do Via Café, Priscila Pompeu, os dias que antecedem o natal são realmente os mais utilizados para as compras. “Após o recebimento da última parcela do 13º salário, muitas pessoas aproveitam para adquirir os presentes que ainda faltam e também para comprar os itens de alimentos e bebidas que irão compor as ceias de natal e réveillon. Por isso, para que nossos clientes possam fazer suas compras com mais tranquilidade e sem correria, ampliamos o nosso horário de atendimento”, afirma.

Atendimento Papai Noel

Essa também é a última semana para visitar o Papai Noel na decoração de natal, que está localizada no acesso principal do shopping. O Bom Velhinho atende crianças e seus familiares, de 18 a 23/12, das 14h às 22h. Em 24 de dezembro, ele permanecerá no trono, das 13h às 18h.

Campanha especial

Os consumidores também podem aproveitar as compras de final de ano para participar da campanha “A magia mora aqui”, que irá sortear quatro Iphones 15 e três Smart TVs 65″. Para participar, basta trocar notas fiscais que somem o valor de R$ 350 por um cupom do sorteio. Ao levar as notas fiscais noponto de troca, que está localizado em frente à Lojas Americanas, o cliente também recebe um chocotone.

Fonte: Luciana Trindade