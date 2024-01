Via Café Shopping Center recebe Big Fone do BBB 24, neste fim de semana

Na ação, o telefone vai tocar aleatoriamente e quem atender primeiro, será desafiado com perguntas da casa mais vigiada do Brasil, se acertar, ganha um brinde exclusivo.

Foto: Divulgação

O Big Brother 24 começou no início do mês e desde a estreia está dando o que falar! E, para envolver ainda mais os telespectadores com o programa, o Via Café Shopping Center receberá uma dinâmica do Big Fone. A ação, que ocorre em parceria com a EPTV Sul de Minas, é gratuita e ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, das 12h às 20h, em frente à Havan.

Nos três dias da ação, o telefone vai tocar aleatoriamente, em diversos horários. Quem for mais rápido e atender primeiro, será desafiado com perguntas da casa mais vigiada do Brasil. E se acertar, vai ganhar um brinde exclusivo. Para completar a diversão, o público presente poderá tirar para fotos com o temido Big Fone.

Fonte: Luciana Trindade