Via Café Shopping Center realiza, nesta quinta-feira, bate papo sobre paternidade

Serão debatidos temas que fazem parte do cotidiano de muitas famílias.

Foto: Divulgação Via Café Shopping Center

Nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, o Via Café Shopping center promoverá o bate papo “Conexão e Paternidade” para celebrar o Dia dos Pais. Na iniciativa, serão debatidos temas que fazem parte do cotidiano de muitas famílias. A ação é gratuita e ocorrerá, às 19h, ao lado da Havan.

Participarão da roda de conversa, o publicitário Erick Costa e o psicanalista Ale Tiburcio, que falarão de assuntos diversos, como o impacto da paternidade na vida de um homem, a nova concepção de pai moderno e como aprender diariamente com os filhos a ser mais feliz e equilibrado.

“Será uma conversa leve, interativa e que, certamente, trará à tona questões essenciais no processo de educação dos filhos. Com as mudanças do mundo e a forma de se relacionar, será uma grande oportunidade para ouvir e aprender sobre a paternidade atual”, afirma a coordenadora de Marketing do Via Café, Priscila Pompeu.

Fonte: Luciana Trindade