Via Café Shopping Center realiza Festa Julina Beneficente

A programação completa está disponível nas redes sociais do Via Café.

Foto: Via Café Shopping Center

De 11 a 13 de julho, o Via Café Shopping Center, em Varginha, promoverá mais uma edição da Festa Julina Beneficente, repleta de cultura popular, sabores tradicionais e ações solidárias. O evento ocorrerá no Espaço Via Café (entrada próxima ao cinema), com entrada gratuita, e toda a renda arrecadada será destinada a instituições filantrópicas da cidade. A programação completa está disponível nas redes sociais do Via Café.

Quem passar pelo shopping durante os três dias de festa vai encontrar um ambiente típico e acolhedor, com barracas de comidas tradicionais, como canjica, pipoca, pastel, espetinho, caldinhos, cachorro-quente, feijão tropeiro e maçã do amor. Também haverá barracas de brincadeiras, como jogo de argolas, garantindo a diversão de crianças e adultos. Todo o valor arrecadado nas barracas será revertido para fortalecer as ações sociais desenvolvidas pelas entidades Arca da Vida, Levanta-te e Anda, Eu Escolhi Amar, Associação Boaz e Lar São Vicente de Paulo.

A programação musical também é destaque: A programação musical também é destaque: Cleber Moreira, o Cantadô, abre a festa na sexta (11/7); Amigos da Viola se apresentam no sábado (12/7); e, no domingo (13/7), é a vez das atrações Baião Virado e Ateliê da Percussão. No sábado, haverá um momento especial para a tradicional quadrilha, em que o público será convidado a dançar e se divertir. Por isso, o uso de trajes caipiras está mais do que liberado!

“Estamos muito contentes em realizar mais essa festa julina beneficente, afinal é uma comemoração tipicamente brasileira e que está no coração de todos. Será um evento com música, boa gastronomia e muita diversão em prol das obras sociais de Varginha. Portanto, contamos com a presença e a solidariedade de todas as famílias sul-mineiras em nossa festa”, afirma a coordenadora de Marketing do Via Café Shopping Center, Priscila Pompeu.

Fonte: Via Café Shopping Center