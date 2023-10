Via Café Shopping Center realiza concurso de fantasias de Halloween na próxima semana 

E o clima de Halloween no Via Café Shopping Center será iniciado na segunda-feira, dia 30/10.

Na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, será realizado o tradicional concurso de fantasias de Halloween do Via Café Shopping Center. O evento é gratuito e ocorrerá, às 19h, na Praça de Alimentação. Para participar, basta fazer a inscrição prévia até dia 29/10, aqui.

O concurso de fantasias é destinado a pessoas de todas as idades e será dividido nas categorias adulto e infantil. Os finalistas serão definidos por uma banca avaliadora convidada pelo Via Café Shopping Center. Os critérios de avaliação serão: fantasia, originalidade, criatividade na elaboração, acabamento e apresentação/ animação. O regulamento completo do concurso pode ser conferido no site do empreendimento.

“Há alguns anos, o Halloween tem ganhado mais adeptos no Brasil e aqui no Via Café, as ações voltadas para a data são muito esperadas pelo nosso público. Por isso, em mais um ano, realizaremos o nosso concurso fantasias e algumas brincadeiras tradicionais. Então, convidamos a todos a vestirem as fantasias e virem ao shopping nesses dias, para se divertirem com a gente”, diz a coordenadora de Marketing do empreendimento, Priscila Pompeu.

Pintura de rosto

E o clima de Halloween no Via Café Shopping Center será iniciado na segunda-feira, dia 30/10. Das 16h às 20h, no Espaço Via Café (no corredor de acesso à Praça de Alimentação), o shopping disponibilizará gratuitamente, pintura temática no rosto para adultos e crianças. A ação contará com a presença dos personagens Cabrina e Conde Drácula.

