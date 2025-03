Via Café Shopping Center promove mais uma edição do “Mulheres em Ação”

As 100 primeiras inscritas ganharão uma camiseta exclusiva do evento.

Foto: Via Café Shopping Center

Para celebrar o Mês da Mulher, o Via Café Shopping Center promove neste sábado, 15 de março, mais uma edição do tradicional evento “Mulheres em Ação”. A iniciativa é gratuita e acontece das 8h às 12h, no espaço Via Café, localizado na entrada do cinema, e promete uma manhã repleta de atividades voltadas à saúde, bem-estar e interação para o público feminino. As inscrições podem ser feitas neste link.

As 100 primeiras inscritas ganharão uma camiseta exclusiva do evento. Além disso, para garantir a participação, as interessadas devem doar um litro de leite no dia da ação, reforçando o compromisso social da iniciativa. A programação inclui uma série de atividades voltadas à qualidade de vida. As participantes poderão aproveitar aulas de alongamento e funcional, conduzidas por profissionais da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel). Para quem gosta de dançar e se movimentar ao som de músicas animadas, a “Special Class FitDance” será conduzida pela Instrutora Pró, Vick Pires, garantindo muita energia e diversão.

Durante o evento, também haverá sorteio de brindes das lojas do shopping e atendimento em estandes de parceiros, como Unincor, Unimed Varginha e Água Quality, que oferecerão serviços e informações voltadas à saúde e bem-estar das participantes.

“O “Mulheres em Ação” reforça o compromisso do Via Café Shopping Center em promover momentos especiais. O evento é uma excelente oportunidade para cuidar da saúde, interagir com outras mulheres e celebrar essa data tão significativa de forma ativa e cheia de energia”, ressalta a coordenadora de marketing do shopping, Priscila Pompeu.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping Center