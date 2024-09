Via Café Shopping Center promove brincadeira para homenagear Sílvio Santos

A ação é gratuita e ocorrerá, a partir das 16h, no corredor de acesso ao Cinemark.

Foto: Via Café Shopping Center

“Quem quer dinheiro?” Sem dúvidas, esse é o bordão mais conhecido do apresentador e empresário, Sílvio Santos. E no dia (12/9) em que será lançado um filme com a biografia desse importante comunicador brasileiro, que faleceu em 17 de agosto, o Via Café Shopping Center promoverá uma homenagem: um jogo de perguntas e respostas. A ação é gratuita e ocorrerá, a partir das 16h, no corredor de acesso ao Cinemark.

A dinâmica é bem simples: o apresentador convidará duas pessoas que estiverem passando pelos corredores a responder uma pergunta com tema diverso. Recebe um brinde (que está sujeito à disponibilidade de estoque), quem for o primeiro a acertar a resposta.

“Sabemos que todo brasileiro tem um carinho muito especial pelo Sílvio Santos. Por isso, trouxemos essa brincadeira para entreter os nossos clientes ao mesmo tempo em que homenageamos esse importante comunicador brasileiro”, diz a coordenadora de marketing do Via Café, Priscila Pompeu.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping Center