Na Semana dos Pais, Via Café Shopping Center promove ações

Foto: Luciana Trindade

Celebrado no próximo domingo, dia 11 de agosto, o Dia dos Pais é uma data para ser comemorada em família. Por isso, para que filhos e pais de todo o Sul de Minas possam colecionar alguns momentos de diversão juntos, o Via Café Shopping Center preparou algumas ações gratuitas especiais.

Nesta terça-feira (6/8), a partir das 19h, será realizada, em parceria com a Semel, no estacionamento superior, a Terça dos Patins Especial dos Pais. Além de muitas manobras, haverá também gincanas entre pais e filhos e brindes especiais. A quarta-feira (7/8) será dedicada aos gamers com a Olimpíadas de Games Pais e Filhos, promovida com apoio da Code Varginha. A partir das 18h30, no Espaço Via Café, serão promovidos campeonatos de Mario Kart, Tênis de Mesa e Fifa 2024.

Com a parceria do Señor Brasa, na quinta-feira (8/8), às 19h, haverá o Workshop de Cerveja. A ação ocorrerá na hamburgueria e os participantes poderão degustar alguns rótulos e conhecer os métodos de fabricação da cerveja Funil. As vagas são limitas e, por isso, é necessária a realização de inscrição neste link.

E para que as experiências vividas possam ser eternizadas, um espaço instagramável especial para a data foi montado ao lado da Havan. “Sabemos que cada dia vivido com os pais merecem ser celebrados e, por isso, preparamos com muito carinho essas ações especiais. Esperamos que muitas famílias venham celebrar com a gente”, afirma a coordenadora de marketing do Via Café, Priscila Pompeu.

Campanha “Um brinde ao meu pai”.

De 1º a 11 de agosto, todo cliente que realizar compras a partir de R$ 300,00 nas lojas do empreendimento, recebe de brinde uma cerveja pilsen alusiva à campanha. Para retirar presente, é necessário apresentar no balcão de trocas, cupons fiscais que somem o valor citado dentro do prazo da promoção. A entrega da cerveja é vinculada ao CPF, limitando-se a uma unidade por pessoa e a promoção é válida enquanto durarem os estoques.

Fonte: Luciana Trindade