Via Café Shopping Center prepara um fim de semana de diversão para toda a família

Iniciativa também vai arrecadar brinquedos novos e seminovos, que serão destinados ao Rio Grande do Sul.

Foto: Via Café Shopping Center

Promover o entretenimento e garantir a diversão de famílias de todo o Sul de Minas é uma das missões do Via Café Shopping Center. É por isso que, neste fim de semana, o empreendimento preparou algumas atrações gratuitas. Confira:

Brincar também é urgente: no sábado, dia 25 maio, das 09h às 12h, em parceria com a Odonto Kids, será realizado, no estacionamento do shopping (entrada do Cinemark), uma ação de brincadeiras diversas para crianças de até 12 anos. Além de promover a importância do brincar na infância, a iniciativa também vai arrecadar brinquedos novos e seminovos, que serão destinados ao Rio Grande do Sul.

Podem ser doados brinquedos, material escolar, livros lúdicos, roupas íntimas infantis, itens de higiene pessoal e roupas e calçados de inverno. Quem não puder participar da atividade, pode apenas deixar os donativos na urna que está localizada em frente ao Supermercados BH.

Oficina de slime: cola, tinta e muita diversão serão os ingredientes principais dessa ação que também vai ocorrer no sábado, das 14h às 18h, no Espaço Via Café (corredor de acesso à Praça de Alimentação). Além de colocarem a “mão na massa”, as crianças também poderão interagir com três personagens da LOL e participar de várias brincadeiras interativas com os monitores. É só chegar e se divertir!

Recital de piano: já no domingo (26/5), a partir das 13h, o público presente no shopping poderá se encantar com um recital de piano. O instrumento será posicionado na Praça de Alimentação e a apresentação musical contará com o professor Suzano do Conservatório Estadual de Música de Varginha e o sobrinho, Miguel, de 8 anos, considerado um prodígio na arte de tocar o instrumento.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping Center