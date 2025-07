Via Café Shopping Center lança promoção especial de Dia dos Pais

A ação é válida até o dia 11 de agosto ou enquanto durarem os estoques.

Foto: Via Café Shopping Center

O mês de agosto promete movimentar o comércio com a chegada do Dia dos Pais. A data, considerada a terceira mais importante para o varejo no segundo semestre, deve impulsionar as vendas em diversos segmentos, como vestuário, calçados e artigos de uso pessoal. Em Minas Gerais, a expectativa é positiva: segundo levantamento da Fecomércio MG, mais da metade dos empresários do setor espera um desempenho superior ao do ano passado, com previsão de crescimento de até 20% nas vendas.

Para celebrar essa importante data, o Via Café Shopping Center lança, a partir de 1º de agosto, a campanha “Meu Pai é um Copo Cheio”. A ação promocional segue o formato “compre e ganhe”: a cada R$ 350 em compras nas lojas participantes, o cliente recebe um copo térmico de 473ml com tampa e abridor, personalizado com a marca do shopping. O brinde é limitado ao estoque disponível e pode ser retirado mediante apresentação de notas fiscais no balcão de trocas. A ação é válida até o dia 11 de agosto ou enquanto durarem os estoques. O regulamento completo da promoção está disponível no site e nas redes sociais do shopping.

A proposta da campanha é valorizar a figura paterna de forma leve e próxima. A expressão popular “copo cheio” inspira o nome da ação e serve como metáfora para falar de pais cheios de afeto e histórias. “A proposta da campanha é simples, mas cheia de significado. Queremos valorizar a presença do pai no dia a dia, mostrar que cada lembrança tem um peso emocional e, ao mesmo tempo, estimular o consumo consciente e afetivo”, destaca o gerente de vendas e marketing do Via Café Shopping Center, Leonardo Andrade.

Fonte: Via Café Shopping Center