Via Café Shopping Center investe alto para encantar o público em outubro

A programação de outubro promete movimentar a cidade e atrair visitantes de diferentes perfis.

Foto: Via Café Shopping Center

Pela primeira vez desde sua inauguração, o Via Café Shopping Center, um dos principais pontos de encontro e entretenimento do Sul de Minas, prepara um mês de outubro recheado de atrações voltadas para pessoas de todas as idades. Com o objetivo de proporcionar as melhores experiências para o seu público, o empreendimento se destaca como um local de interação, diversão e convivência, onde o lazer se encontra com grandes momentos e celebrações.

De acordo com o gerente de vendas e Marketing do shopping, Leonardo Andrade, a programação especial foi pensada para criar um ambiente onde os visitantes possam viver experiências inesquecíveis de diversificadas. “Queremos que o nosso público encontre aqui mais do que apenas um espaço para compras. O Via Café é um lugar de encontro, entretenimento e diversão. Estamos trazendo eventos que vão agradar desde as crianças até os adultos, sempre pensando em inovar e oferecer as melhores opções de lazer e de negócios”, afirmou.

A programação de outubro promete movimentar a cidade e atrair visitantes de diferentes perfis. Seja para passear, participar das comemorações ou apenas desfrutar das novas atrações, o shopping se consolida como um local de referência para quem busca momentos de descontração e alegria. Confira as atrações:

– Corinto Shopping Center: montado no estacionamento, o parque reúne brinquedos tradicionais, como uma das maiores rodas gigantes do país, carrossel e super Kamikaze. Ideal para famílias e grupos de amigos que buscam diversão clássica em um ambiente seguro. O parque ficará aberto ao público até 20/10, de segunda à sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h.

– Aniversário de Varginha: em homenagem ao aniversário da cidade e para celebrar a história e a cultura do município, o Via Café, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, promoverá de 4 a 7 de outubro, a "Exposição Ufo Especial". A iniciativa gratuita estará montada em frente à Vivara Life, das 10h às 22h. Já no dia 7/10, das 14h às 16h, os mascotes do shopping, Zedi, e da cidade, ET, estarão no mall para divertir as crianças.

– Dia das Crianças: No dia 12 de outubro, o shopping terá uma programação especial dedicada aos pequenos. A partir das 16h, será realizado no estacionamento, um show infantil "O Rei da Selva". A ação é gratuita e ocorrerá no estacionamento.Após o show, crianças de todas as idades poderão tirar fotos com os personagens. Nesse mesmo dia, algumas lojas do empreendimento farão ações promocionais voltadas para a criançada.

– Oficina Animal: de 15 a 17/10, das 17h às 18h, será realizada no Espaço Via Café, uma divertida oficina com a temática de animais. A atividade inclui pintura de rosto, criação de fantoches com materiais recicláveis e brincadeiras educativas sobre a vida selvagem. Atividade gratuita.

– Desfile Outubro Rosa: Como parte das ações de conscientização e prevenção ao câncer de mama, o shopping realizará um desfile, em 16/10, às 19h, na praça de alimentação, com mulheres que venceram a doença. A iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce e o empoderamento feminino. As modelos vestirão looks das lojas do empreendimento.

– Feira de imóveis e construção: para aqueles que estão em busca da casa própria, o shopping também será palco para o Feirão Sinduscon de Imóveis e Construção (Feiscon). Reunindo construtoras e imobiliárias locais, o evento vai oferecer promoções exclusivas para a aquisição da casa própria. O evento será realizado no estacionamento, de 25 a 27 de outubro.

– Sessão de fotos Madagascar: No dia 27 de outubro, às 14h, no acesso principal, ocorrerá uma sessão de fotos especial. Os personagens do filme Madagascar – o leão Alex, a girafa Marthy, a hipopótamo Glória e os pinguins, estará à disposição das crianças para fotos e selfies divertidas. Evento gratuito.

– Doces ou Travessuras – Halloween: a tradicional brincadeira de "Doces ou Travessuras", em que as crianças poderão visitar diferentes lojas em busca de guloseimas e surpresas, ocorrerá dia 30/10. Com muita diversão, essa, sem dúvida, será uma experiência inesquecível, repleta de brincadeiras e momentos doces para todos os participantes. Venha viver a magia do Halloween com a gente!

– Desfile de Fantasias de Halloween: prepare sua fantasia mais assustadora ou criativa e venha participar do tradicional desfile de Halloween, dia 31/10. Crianças de todas as idades e adolescentes estão convidados a desfilar em um evento repleto de magia, cores e diversão, exibindo suas fantasias temáticas. Serão premiadas as fantasias mais originais e elaboradas, garantindo que todos entrem no espírito da festa.

“O nosso compromisso é oferecer o melhor para o público que frequenta o Via café. Sabemos que o lazer e a diversão são fundamentais, e queremos que cada visita seja especial”, destaca Leonardo.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping