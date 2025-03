Via Café Shopping Center inaugura estações para carregamento de veículos elétricos

Iniciativa pioneira realizada em parceria com a empresa Coletek alia sustentabilidade e conveniência

Foto: Via Café Shopping Center

A partir da próxima semana, os clientes do Via Café Shopping Center que possuem veículos elétricos poderão contar com um eletro posto dentro do empreendimento. A estação de carga veicular será inaugurada no dia 12 de março, às 18h30, no espaço Via Café (entrada do Cinemark).

No local, estarão disponíveis quatro estações de carregamento rápido, capazes de recarregar completamente um automóvel em aproximadamente 50 minutos. Para utilizar o serviço, basta escanear o QR Code disponível na estação. O valor será automaticamente debitado do cartão cadastrado pelo motorista, no aplicativo da marca do veículo em que toda a gestão do veículo elétrico é realizada.

Além disso, enquanto aguardam a recarga, os proprietários dos veículos podem aproveitar toda a estrutura do shopping, tornando o processo prático e agradável. De acordo com o gerente de vendas e marketing do Via Café Shopping Center, Leonardo Andrade a parceria entre o centro de convivências e a Coletek demonstra o compromisso em promover a mobilidade sustentável, oferecendo aos clientes soluções modernas e ecologicamente corretas.

“Estamos comprometidos em oferecer soluções que contribuam para o bem-estar de nossos clientes e para a preservação do meio ambiente. A inauguração do eletroposto reforça nosso papel como facilitadores de práticas sustentáveis na região”, avalia.

Sustentabilidade e crescimento de mercado

Já é sabido que veículos elétricos e híbridos contribuem para a diminuição da poluição do ar, uma vez que emitem menos gases nocivos em comparação com veículos movidos exclusivamente a combustíveis fósseis. Além disso, a eficiência energética superior dos veículos elétricos e híbridos resulta em menor consumo de energia e, consequentemente, menor impacto ambiental.

O mercado de veículos elétricos no Brasil está em ascensão. De acordo com um estudo da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), as vendas de carros totalmente elétricos ou híbridos devem superar as de veículos com motores a combustão até 2030. Atualmente, essas vendas representam 7% do mercado nacional, com a expectativa de ultrapassar 90% até 2040.

A adoção crescente desses veículos no país reflete uma tendência global de busca por alternativas mais sustentáveis no setor de transportes, alinhando-se aos objetivos de preservação ambiental e melhoria da qualidade do ar nas áreas urbanas. No Brasil, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), coordenado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), estabelece limites máximos de emissões para veículos leves e pesados, incentivando a adoção de tecnologias mais limpas.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping Center