Via Café Shopping Center celebra 9 anos com programação gratuita

Com shows, dança, teatro e sorteios, shopping comemora aniversário como referência em cultura, lazer e desenvolvimento para o Sul de Minas

Foto: Via Café Shopping Center

O Via Café Shopping Center completa 9 anos em 12 de abril e preparou uma programação especial para comemorar com a comunidade. As atrações, todas gratuitas, acontecem neste fim de semana e incluem apresentações musicais, espetáculo infantil, dança, sorteios e atividades para toda a família. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais do Via Café e no site oficial. A entrada para todas as atrações é gratuita.

As comemorações começam na sexta-feira, 12 de abril, com apresentações musicais e culturais ao longo do dia, além do aguardado sorteio das scooters elétricas da campanha “Os grandes premiados do ano”. Mais do que um espaço para compras, o Via Café Shopping Center se consolidou como um importante centro de convivência para Varginha e região. Ao longo desses nove anos, o shopping se tornou referência em entretenimento, cultura, gastronomia e geração de emprego e renda para o Sul de Minas.

“Muito mais do que um centro de compras, o Via Café é um espaço de convivência, que pulsa com a energia da nossa comunidade. Nesses nove anos, construímos uma história de conexões, crescimento e afeto. Celebrar essa data com eventos gratuitos é a nossa forma de agradecer ao público que sempre esteve com a gente”, afirma o gerente de vendas e marketing do Via Café, Leonardo Andrade.

Programação completa

12 de abril (sábado):

13h – Show com a dupla The Fhao’s (Praça de Alimentação)

(Praça de Alimentação) 15h30 – Espetáculo da Academia Elaine Nascimento (Praça de Eventos – entrada principal)

(Praça de Eventos – entrada principal) 17h – Apresentação da Big Band do Cemva (entrada principal)

(entrada principal) 18h – Premiação das ações de aniversário (entrada principal)

13 de abril (domingo):

15h – Espetáculo infantil “Stitch e a Missão Secreta” (Praça de Eventos)

(Praça de Eventos) 18h – Show com a banda Baião Virado (Praça de Alimentação)

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping Center