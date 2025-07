Via Café realiza Festa Julina Beneficente neste fim de semana

Via Café realiza Festa Julina Beneficente com comidas típicas, música e atrações infantis

Foto: Via Café Shopping Center

O Via Café Shopping Center promove, de 11 a 13 de julho, a Festa Julina Beneficente, no Espaço Via Café (acesso próximo ao cinema). Com entrada gratuita, o evento contará com barracas de comidas típicas, brincadeiras tradicionais, atrações musicais e atividades para crianças. A renda obtida será destinada às instituições Arca da Vida, Levanta-te e Anda, Eu Escolhi Amar, Associação Boaz e Lar São Vicente de Paulo.

Entre as delícias que estarão à venda, destaque para canjica, pipoca, pastel, espetinho, caldinhos, cachorro-quente, feijão tropeiro e maçã do amor. Também haverá brincadeiras como jogo de argolas e espaço gratuito com pintura de rosto, esculturas de balão e penteados com glitter para os pequenos.

A programação musical inclui Cleber Moreira, o Cantadô (11/7), Amigos da Viola (12/7) e Baião Virado com Ateliê da Percussão (13/7). No sábado, o público será convidado a participar de uma quadrilha aberta, com incentivo ao uso de trajes caipiras.

Fonte: Via Café Shopping Center