Via Café inicia mais uma campanha do agasalho

Visitantes do mall podem doar roupas de inverno e cobertores novos ou usados.

Foto: Via Café Garden Shopping

Os meses mais frios do ano já chegaram e, com isso, as temperaturas tendem a cair, dia após dia. É para reduzir os impactos causados pelo frio em pessoas em situação de vulnerabilidade social, que o Via Café Garden Shopping, por meio do programa “Eu amo Varginha e eu cuido” iniciou mais uma campanha do agasalho.

Até o dia 30 de junho, todos os visitantes do mall podem doar roupas de inverno e cobertores novos ou usados, em bom estado de conservação, no posto de arrecadação que está localizado em frente ao Supermercados BH. As peças arrecadadas serão doadas parra instituições assistenciais de Varginha.

Para a coordenadora de marketing do shopping, Priscila Pompeu, além de ser um centro de compras, o Via Café Garden Shopping tem a responsabilidade social como uma de suas premissas. “Esta é uma época delicada para quem está em vulnerabilidade social, por isso, usamos nosso espaço, para colaborar com uma causa que pode ajudar a diminuir os impactos que isso promova no dia a dia das pessoas. Esperamos que, mais uma vez, o nosso público se sensibilize e contribua com mais essa ação do Via Café”.

Fonte: Via Café Garden Shopping