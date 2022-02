Via Café Garden Shopping será ponto de vacinação no Carnaval

A inciativa acontece através de parceria do empreendimento com a Prefeitura Municipal, por meio da Superintendência de Combate à Covid-19 e tem o objetivo de facilitar o acesso da população à vacina contra o coronavírus, nesse período.

Durante os quatro dias de Carnaval, o Via Café Garden Shopping será mais um ponto de vacinação itinerante contra a Covid-19, em Varginha. A inciativa acontece através de parceria do empreendimento com a Prefeitura Municipal, por meio da Superintendência de Combate à Covid-19 e tem o objetivo de facilitar o acesso da população à vacina contra o coronavírus, nesse período.

O ponto de vacinação será montado ao lado da Havan e funcionará em horários específicos, de acordo com o grupo a ser vacinado. O serviço é destinado a pessoas de todas as idades, acima de 5 anos, e não é destinado apenas para moradores de Varginha.

“Uma de nossas premissas enquanto centro de convivências é de contribuir para o bem-estar e saúde da população do Sul de Minas. Por isso, por sermos um ambiente seguro, de fácil acesso, com horário de funcionamento mais amplo e onde as pessoas podem vir com a sua família para descontrair, durante esse Carnaval, acreditamos que também será uma grande oportunidade para que possam se imunizar contra a Covid-19”, afirma o gerente de Vendas e Marketing do Via Café, Leonardo Andrade.

Para se vacinar no shopping, o cidadão deve apresentar documento de identidade ou CPF, cartão do SUS e o de vacinação contra a Covid-19. Para que crianças de até 11 anos sejam vacinadas, é imprescindível a apresentação do cartão vacinal infantil.

De acordo com o superintendente de combate à Covid-19, Luiz Carlos Coelho, esta é uma estratégia a mais para aumentar a cobertura vacinal e multiplicar acessos à vacinação. “Exerça o seu direito de se vacinar contra a Covid-19, complete o seu cartão de vacinação. Varginha conta com você!”

Horário de funcionamento:

A vacinação ocorrerá seguindo os seguintes horários: