Via Café Garden Shopping fecha 2022 com recorde de vendas, desde a inauguração

Foto: Via Café Garden Shopping

Reafirmando o seu compromisso de oferecer à população do Sul de Minas variadas opções em compras, gastronomia, lazer e entretenimento, o Via Café Garden Shopping, em Varginha, inicia 2023 com motivos para comemorar. Isso porque, tanto empenho no fomento de boas experiências nestes seis anos de operação, resultou em ótimos resultados: o empreendimento registrou, no ano passado, recorde de vendas, desde que foi inaugurado, em 2016.

Em 2022, o shopping registrou números nunca alcançados. Segundo a administração do Via Café, foi contabilizado aumento de 30% em vendas totais no comparativo ao ano anterior e incremento de 39% em comparação a 2019, período anterior à pandemia da Covid-19. “Estamos em um período histórico no Via Café em que a cada ano, nos desenvolvemos e crescemos mais, e esses dados só reforçam a importância econômica do nosso shopping para o Sul de Minas”, afirma o gerente de vendas e marketing, Leonardo Andrade.

O bom momento pode ser comprovado em negócios, visto que, somente nos últimos 12 meses, as vendas totais somaram cerca de R$ 250 milhões. E mesmo com tanto crescimento, ainda há espaço para mais. A expectativa do Via Café Garden Shopping é que marcas de renome nacional enriqueçam o mix de lojas do empreendimento, em 2023. De acordo com Leonardo Andrade, com as aberturas previstas, o shopping atinge a marca inédita de 97% de ocupação. “Por isso, essa é hora certa de investir no Via Café Garden Shopping. Então, quem tem interesse em uma franquia ou até mesmo, em trazer a sua marca própria para o nosso mal, deve se apressar. Há algumas lojas para serem negociadas, mas são poucas”, diz.

Vendas de fim de ano

O êxito em negócios do Via Café Garden Shopping em 2022 se confirmou com as vendas de fim de ano. No empreendimento, os números foram 11% superiores do que os registrados em 2021, bem acima da média nacional, que foi de 5,9%, segundo dados apontados pelo Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), elaborado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Fonte: Via Café Garden Shopping