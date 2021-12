Via Café Garden Shopping encerra 2021 como destaque no varejo

Mesmo com as restrições impostas pelo período ainda pandêmico, o empreendimento contabilizou 22 novos contratos assinados.

Neste ano, mesmo com as restrições impostas pelo período ainda pandêmico, o empreendimento contabilizou 22 novos contratos assinados, sendo que destes, 17 já foram inaugurados. E o reflexo dessa estratégia do shopping em oferecer ao público do Sul de Minas um número cada vez maior de produtos e serviços diversificados, pode ser sentido nas vendas de natal. Houve aumento de 16% em relação ao ano passado e de 9% no comparativo à 2019, quando não havia pandemia.

De acordo com o gestor do empreendimento, Leonardo Andrade, mesmo o varejo nacional não passando por momentos fáceis, já que ao longo de 2020 e de 2021, houve rígidos protocolos sanitários para controlar a disseminação do coronavírus, o empreendimento se empenhou em proporcionar a melhor experiência em compras para os visitantes. “Apesar desse cenário desfavorável, saímos em busca de novidades e trouxemos marcas nacionais encontradas nos grandes centros para enriquecer ainda mais o nosso mix de lojas, como a Vivara, I Wanna Sleep, Kopenhagen, Havaianas, Morena Rosa e Chiquinho Sorvetes“, diz.

E o crescimento não para. Ainda segundo Leonardo, a expectativa é de que no 1º trimestre de 2022, 10 novas lojas de grandes marcas sejam abertas no Via Café Garden Shopping. Com isso, o empreendimento atinge uma marca inédita: apenas 97% de ocupação. “Realmente comemoramos o nosso melhor momento, desde a inauguração, em 2016. Por isso, quem tem interesse em investir em uma franquia ou em trazer a sua marca para o shopping deve acelerar! Ainda temos algumas opções de lojas, porém são poucas”, ressalta.

Protocolos de segurança

Comprometido com o bem-estar do cliente, o Via Café Garden Shopping incorporou à sua rotina, um rigoroso protocolo de higienização e segurança, que garante tranquilidade a seus frequentadores. O novo padrão de cuidados inclui o uso obrigatório de máscaras, sinalização indicativa para o distanciamento seguro e fluxo de pessoas, limitação do número de pessoas dentro do espaço e das lojas, automatização de estruturas de uso comum e a higienização periódica de sanitários, mesas e pisos com álcool gel 70%.

Fonte e foto: Ascom Via Café Garden Shopping