Via Café Garden Shopping é invadido por animais marinhos

A partir de 18 de setembro, centro de convivências recebe exposição gratuita o Fantástico Mundo Marinho.

Foto: Divulgação Via Café Garden Shopping.

Imagine passear pelos corredores do shopping e cruzar com baleias e tubarões enormes, tartarugas do mar, peixes diferenciados e outros animais marinhos? Pois isso será possível! A partir do próximo domingo, dia 18 de setembro o Via Café Garden Shopping será invadido por esses bichos, com a exposição O Fantástico Mundo Marinho. O evento é gratuito e será montado, nas áreas internas do empreendimento, até 23/10.

A exposição é interativa e traz aos visitantes, esculturas robotizadas que fazem sons e movimentos diversos. Tudo isso, cercado por uma cenografia que reproduz o ambiente marinho, trazendo o público ainda mais para este verdadeiro mergulho ao universo do fundo do mar. Para dar mais veracidade às réplicas, o projeto foi desenvolvido por biólogos marinhos para que as características de cada espécie fossem respeitadas. Além disso, engenheiros e artistas plásticos chineses ficaram responsáveis por executar os projetos das representações de cada animal. Compõem os acervos vários modelos que impressionam por sua beleza.

A atração também vai contar com um espaço interativo com a presença de monitores, e que será dedicado às crianças de todas as idades. No local, será possível brincar e aprender um pouco mais sobre o ecossistema marinho. A ação é gratuita e vai funcionar diariamente, das 11h às 22h, próximo às Lojas Americanas.

“Mais uma vez, estamos empolgados em trazer para o Sul de Minas uma exposição inédita. São réplicas em tamanho real de várias espécies marinhas, expostas, de forma lúdica, no ambiente marinho. Sem dúvidas, sabemos que os gigantes tubarão baleia e a baleia jubarte, por exemplo, vão encantar pessoas de todas as idades. Por isso, já deixamos o nosso convite para que todos venham fazer essa incrível viagem ao fundo do mar”, avalia a gestora de Marketing do Via Café, Etienne Bandeira.

Serviço:

Via Café Garden Shopping é invadido por animais marinhos

Data: de 18/09/2022 a 23/10/2022

Horário: das 10h às 22h

Local: acesso principal

Investimento: gratuito

Fonte: Via Café Garden Shopping.