Via Café Garden Shopping é finalista no Prêmio Abrasce 2022

Foto: Via Café Garden Shopping

O Via Café Garden Shopping é um dos finalistas ao Prêmio Abrasce,iniciativa criada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) que reconhece e incentiva projetos desenvolvidos por shopping centers e grupos corporativos de todo o Brasil. Neste ano, o centro de convivências concorre na categoria Campanhas e Projetos Virtuais com o Debate nas Eleições de 2020 – Candidatos a Prefeito de Varginha/ MG. A premiação dos melhores projetos do setor ocorrerá no dia 22 de junho, e ocorrerá no Expo Center Norte, em São Paulo.

O projeto do Via Café foi promovido em 2020, ano de realização das últimas eleições municipais e, tendo em vista que em Varginha não houve debate entre os candidatos a prefeito transmitido por nenhuma emissora de televisão, a iniciativa foi criada pelo shopping para oferecer à população, uma última oportunidade de tirar dúvidas e decidir qual o melhor candidato para governar a cidade. O debate foi transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do Via Café Garden Shopping.

Esta é a quarta vez que o empreendimento é finalista do Prêmio Abrasce. “Estar entre os melhores projetos do Brasil evidencia o trabalho diário do Via Café em proporcionar à população do Sul de Minas, experiências que vão além da jornada de compras. Desde que o empreendimento inaugurou, há seis anos, temos nos reforçado em nosso propósito de fomentar desenvolvimento à região oferecendo, inclusive, oportunidades para o debate de ideias, como foi o caso dessa iniciativa”, diz o gerente de vendas e marketing do shopping, Leonardo Andrade.

Sobre o Via Café Garden Shopping

Estrategicamente localizado às margens da BR 491 e Avenida Castelo Branco, o Via Café Garden Shopping proporciona acesso facilitado tanto de quem está em Varginha, quanto para os visitantes das cidades da região. O Via Café Garden Shopping possui quatro lojas âncoras (Havan, Renner, Riachuelo e Lojas Americanas), academia, boliche, hipermercado, área de lazer completa, quatro salas de cinema com tecnologia 3D, quatro restaurantes no acesso principal e lojas de serviço. A praça de alimentação oferece diversas opções de fast-food.