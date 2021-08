Via Café Garden Shopping comunica fim da vacinação contra a Covid-19 no local

Segundo comunicado, decisão partiu em comum acordo com a prefeitura de Varginha; imunização acontece até sábado (28).

Redação CSul/Foto: Reprodução

O Via Café Garden Shopping e a Prefeitura de Varginha comunicaram que, neste sábado, 28 de agosto, será o último dia da vacinação realizada no local. A decisão foi tomada em comum acordo por ambas as partes. Segundo comunicado, até esta quinta-feira (26), 1.679 moradores de Varginha receberam a 2ª dose dos imunizantes, sendo CoronaVac e AstraZeneca.

O comunicado reforça que ainda há tempo para tomar a 2ª dose nesses últimos dias. Basta comparecer ao ponto de vacinação, que está montado ao lado da loja Arezzo. O horário para a imunização acontece das 17h às 20h nesta sexta-feira e das 10h às 16h no sábado.

Para vacinar é necessário apresentar documento de identidade, cartão do SUS e de vacinação. Vale ressaltar que, para quem optar por tomar a vacina no shopping, o Via Café concederá duas horas de estacionamento gratuitas.