Via Café Garden Shopping arrecada donativos para vítimas das chuvas do Sul de Minas

Com o intuito de reduzir os impactos causados pelas recorrentes chuvas que acometem todo o Sul de Minas, nos últimos dias, o Via Café Garden Shopping promove a ação social “Eu amo Minas Gerais e eu cuido” de arrecadação de donativos em benefício de famílias desabrigadas e desalojadas da região. As doações podem ser feitas diariamente, durante o horário de funcionamento do empreendimento, no espaço de coleta que está montado em frente ao Supermercados BH. Mais informações sobre como doar, basta acessar as redes sociais do empreendimento: @viacafegardenshopping.

O objetivo da campanha é sensibilizar o público do Via Café que circula diariamente pelos corredores de lojas, a doar água mineral, alimentos não perecíveis, artigos de higiene pessoal e limpeza, cobertores e roupas. Toda a ação é realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil que, posteriormente, destinarão os itens arrecadados para os municípios do Sul de Minas mais atingidos pelas chuvas e enchentes, desde o início de 2022.

“Infelizmente, as chuvas recentes trouxeram danos grandes para muitas famílias do Sul de Minas e é papel de todos nós ajudar quem mais precisa, nesse momento tão difícil. Por isso, usamos nosso espaço e visibilidade para chamar a atenção do nosso público e convidar a todos a se unir a nós, em mais essa causa”, declara a gestora de marketing do Via Café Garden Shopping, Etienne Bandeira.

Protocolos de segurança

Comprometido com o bem-estar do cliente, o Via Café Garden Shopping incorporou à sua rotina, um rigoroso protocolo de higienização e segurança, que garante tranquilidade a seus frequentadores. O novo padrão de cuidados inclui o uso obrigatório de máscaras, sinalização indicativa para o distanciamento seguro e fluxo de pessoas, limitação do número de pessoas dentro do espaço e das lojas, automatização de estruturas de uso comum e a higienização periódica de sanitários, mesas e pisos com álcool gel 70%.

Fonte e foto: Ascom Via Café Garden Shopping