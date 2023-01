Via Café Garden Shopping apresenta show “As aventuras de Alice” 

Show se passa em um palco composto por muitas luzes e cores, fazendo com que crianças e adultos viagem sem sair do lugar.

Foto: Via Café Garden Shopping.

No próximo domingo, dia 29 de janeiro, às 15h, o Via Café Garden Shopping será o palco para uma aventura ambientada em um mundo extraordinário. O show musical “As aventuras de Alice” ocorrerá ao lado da Havan e trará, além da personagem principal, o Chapeleiro Maluco, o Coelho Branco e a Rainha de Copas. O evento é destinado a crianças de todas as idades e é gratuito.

Inspirado na obra infantil de Lewis Carroll, a história é ambientada no país das Maravilhas. Ao entrar neste lugar mágico, a menina Alice se transforma, vive aventuras e é surpreende com situações inusitadas. Durante essa aventura, ela encontra os personagens peculiares que a acompanham em toda jornada.

O show se passa em um palco composto por muitas luzes e cores, fazendo com que crianças e adultos viagem sem sair do lugar. “Essa é mais uma iniciativa do Via Café que tem como foco trazer diversão para as crianças com atividades lúdicas, que estimulam o seu imaginário. Somos um shopping voltado para o lazer das famílias e, iniciativas como essa, reforçam o nosso compromisso em tornar o espaço sempre acolhedor e confortável para todos os clientes,” comenta a gestora de Marketing, Etienne Bandeira.

Fonte: Via Café Garden Shopping.