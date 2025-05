Via Café Festival 2025 agita Varginha e região em junho

De 5 a 8 de junho, no estacionamento do shopping, o evento promete movimentar Varginha com uma programação vibrante que reúne música, gastronomia e atividades esportivas em um só lugar.

Foto: Divulgação

A contagem regressiva já começou para um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do Sul de Minas: o Via Café Festival. Realizado de 5 a 8 de junho, no estacionamento do shopping, o evento promete movimentar Varginha com uma programação vibrante que reúne música, gastronomia e atividades esportivas em um só lugar. A terceira edição do festival tem realização do Via Café em parceria com o Portal das Corridas e o Brejas de Minas.

Além das competições esportivas e da variedade gastronômica, a programação musical será um dos pontos altos do evento, com apresentações de bandas que fazem sucesso em toda a região e se destacam entre os melhores covers do Brasil. A proposta é proporcionar entretenimento para públicos de todas as idades, com estilos musicais que vão do rock clássico ao samba, passando por atrações infantis e covers de grandes nomes da música nacional e internacional.

O festival começa na quinta-feira, 5 de junho, com show da banda Bohemian Rock em tributo ao Queen. Na sexta-feira (6/6), a programação segue com apresentações da banda Sissibonaflá e o tributo aos Beatles com Hey Jude. No sábado (7/6), a festa começa mais cedo, uma sequência de shows que inclui nomes como, Apréza, The Rivotrill e o animado Bruno Mars Cover com The Mars. embala os presentes. Fechando o evento, no domingo (8/6), as atividades incluem apresentação de DJ, Samba em Família e do cover de Marília Mendonça, com a cantora Lorena Alexandre. Para as crianças, a diversão será garantida com os shows da Galinha Pintadinha e da Patrulha Canina.

Para o gerente de Vendas e Marketing do Via Café Shopping Center, Leonardo Andrade, o festival reforça o papel do shopping como espaço de convivência e de valorização da cultura regional. “Nosso compromisso é oferecer uma experiência completa para toda a família. O Via Café Festival foi pensado para reunir quem ama esporte, mas também quem busca lazer, música e momentos especiais com amigos e familiares. É um convite aberto para todos se divertirem. A proposta é justamente essa: ser um evento plural, acessível e acolhedor, para pessoas com diferentes interesses”, destaca.

Fonte: Luciana Trindade / Via Café Shopping