Via Café e ACIV promovem eventos para celebrar o “Dia da Mulher” em Varginha

Data, que é comemorada internacionalmente em 8 de março, tem como objetivo celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos.

Redação CSul/ Foto destaque: Via Café Garden Shopping

Comemorado internacionalmente acontece, nesta terça-feira (8), o Dia da Mulher. A data celebra as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e, consequentemente, por diversos países.

Em Varginha, para comemorar a data, o Via Café Garden Shopping e a ACIV Mulher promoverão eventos especiais. No shopping, serão realizadas, nos próximos dias, sessões de fotos, espaço bem-estar e outros. Já a Associação Comercial de Varginha, estará promovendo no dia 17, a palestra “Destrave seu poder”, com Keila Oliveira e Vanessa Evangelista.

Ações especiais no Via Café

Serão ofertados no Via Café Garden Shopping ações variadas que marcam o mês das mulheres. Os eventos tem como objetivo celebrar o empoderamento feminino, os direitos igualitários, a saúde, a beleza e a autoestima das mulheres.

Para abrir as atividades, será realizada, na terça-feira (8), das 15h30 às 18h30, a Sessão de Fotos Delas com a fotógrafa Mari Ribeiro. Para as mulheres que forem fotografadas, O Boticário realizará a maquiagem. Após a sessão, as fotos virtuais serão enviadas diretamente para as homenageadas e algumas delas também serão divulgadas nas redes sociais do shopping. A ação é gratuita e será realizada no corredor da Praça de Alimentação, em frente à loja Morana.

“Neste mês das mulheres, nossa principal intenção é enaltecer a força e a beleza de cada uma. Então, no dia delas, vamos presenteá-las com fotos profissionais para que nunca se esqueçam do quanto são únicas e possam ter sua plenitude registrada e compartilhada da forma que desejarem, nessa data especial”, afirma a gestora de Marketing do Via Café, Etienne Bandeira.

Já no dia 12/03, das 14h às 18h, será montado, ao lado da Havan, o Espaço Bem-Estar. Realizado em parceria com o Grupo Unis, serão oferecidas às mulheres, aferição de pressão arterial, terapias manuais, higienização facial, oficina de alimentos e orientações nutricionais. No sábado (19/03), às 17h, em parceria com a Semel, haverá o Aulão Tik Tok com as principais coreografias do momento. As atividades são gratuitas e destinadas às mulheres de todas as idades.

E durante todo o mês de março, as apresentações musicais do Via Café Garden Shopping realizadas às quartas-feiras (Happy Garden), às 19h, e aos domingos (Música na Praça), às 17h, serão realizadas apenas por mulheres. “Neste mês, também abrimos espaço para que algumas profissionais da música da nossa região possam mostrar o seu trabalho aqui no shopping. É uma forma de promovermos a sua música e fomentarmos, cada vez mais, os artistas sulmineiros”, avalia Etienne.

ACIV Mulher promove palestra

No próximo dia 17 de março, a ACIV promove o 10º Batom com Prosa, com a participação de Keila Oliveira e Vanessa Evangelista, o tema do encontro é “Destrave seu poder”.

Participarão como painelistas, Rafaela Sales (Exuberance Semijoitas, Nathália Vita (Rituais Café e Ramsine Kézia (RKZ Arquitetura. Rose Oliveria atuará como mediadora.

O encontro acontece às 19h30, no restaurante Água Doce. Para participar é necessário adquirir convite, haverá música ao vivo com Vanderson Lopes. Mais informações podem ser adquiridas no Instagram da ACIV.