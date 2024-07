VI Seminário do Patrimônio Cultural de Varginha acontece na próxima quarta-feira (10)

O tema da sexta edição busca compreender e reconhecer a importância das contribuições dos grupos de matriz africana na formação das culturas mineiras, em especial em Varginha, por meio do patrimônio cultural imaterial.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

Na próxima quarta-feira, (10/07), acontece o VI Seminário do Patrimônio Cultural de Varginha. Neste ano, o seminário vai abordar o tema “Afromineiridades: os patrimônios culturais de matriz africana”.

As inscrições para o evento são gratuítas e podem ser feitas pela Plataforma Even3. A ação é uma proposta da Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural, voltada para gestores, conselheiros municipais de patrimônio, cultura e igualdade racial, estudantes, pesquisadores, professores, profissionais ligados à área e interessados em geral.

O tema da sexta edição busca compreender e reconhecer a importância das contribuições dos grupos de matriz africana na formação das culturas mineiras, em especial em Varginha, por meio do patrimônio cultural imaterial. Além disso, a atividade conta com palestras que objetivam ampliar o diálogo e o debate em torno de temas relevantes para a salvaguarda dos patrimônios culturais de matriz africana do município.

A programação contará com os painéis “Povos de terreiro – tradição e saberes das religiões de matriz africana” e “Capoeira – patrimônio da humanidade em Varginha”, além da palestra “Congadas – território, ancestralidade, tradição e práticas culturais”.

Confira a programação completa abaixo:

13h – Credenciamento

13h30 – Abertura

14h – Painel: “Povos de terreiro – tradição e saberes das religiões de matriz africana”

16h – Café Cultural

16h20 – Palestra: “Congadas – território, ancestralidade, tradição e práticas culturais”

Palestrante: Rafael Huhn, Turismólogo

17h – Encerramento.

Fonte: Redação CSul / com informações Fundação Cultural de Varginha