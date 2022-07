Vereadores fazem visita para fiscalizar serviços prestados na Unidade de Pronto Atendimento

Conforme Cristovão, realizar essas visitas é de extrema relevância.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Na tarde desta terça-feira (12), os vereadores Cristovão, Dandan e Rodrigo Naves fizeram uma visita de fiscalização na UPA – Unidade de Pronto Atendimento. No local, eles foram recebidos pela direção da Unidade, além do prefeito Vérdi, do secretário de Saúde, Dr. Armando Fortunato, do Dr. Luiz Carlos Coelho e demais servidores.

“Fizemos uma reunião na unidade e passamos todos os questionamentos que estamos recebendo da população. Fico feliz com a transparência da Diretoria da unidade que nos deu as explicações solicitadas”, disse o vereador Dandan.

“Nós atendemos ao pedido das pessoas que nos procuraram e fomos ver de perto a realidade da UPA. Sabemos que há o que melhorar na prestação do serviço, mas também parabenizamos à diretoria da Unidade que foi transparente ao nos prestar as informações necessárias”, disse o vice-presidente da Câmara, vereador Professor Rodrigo Naves.

Para o vereador Cristovão, realizar essas visitas é de extrema relevância. “Sempre que precisarem, podem contar conosco. O papel do vereador é esse mesmo, fiscalizar o que é necessário”, concluiu.

No local, os vereadores receberam as informações sobre como é feito o custeio das despesas da UPA, a compra de medicamentos, a contratação de profissionais e outras informações.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha