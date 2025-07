Vereadores de Varginha tratam a regularização de imóveis em Belo Horizonte

Encontro representa mais um passo na busca por soluções que garantam segurança jurídica e dignidade habitacional à população.

Foto: Divulgação

Na última segunda-feira (30), os vereadores de Varginha, Alexandre Prado, Dudu Ottoni e Zé Morais estiveram em Belo Horizonte para uma importante reunião na Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab-MG).

Eles se reuniram com o vice-presidente da Cohab-MG, Bernardino Soares e trataram sobre a regularização de imóveis em Varginha. A reunião também contou com a participação do assessor da deputada federal Greyce Elias, André Batista e dos representantes do Setor de Habitação do Município de Varginha, Ricardo Bandoni e Thiago, que são servidores da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento.

“Esse encontro foi muito importante para podermos avançar na solução de problemas de regularização habitacional que se arrastam há um bom tempo em Varginha. Esperamos, em breve, ter ótimas notícias para a nossa população” disse o vereador Dudu Ottoni.

Esse encontro representa mais um passo na busca por soluções que garantam segurança jurídica e dignidade habitacional à população.

