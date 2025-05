Vereadores de Varginha discutem melhorias no atendimento da UPA

Foto: Câmara de Varginha

Na manhã desta quinta-feira (22), os vereadores da Câmara Municipal de Varginha realizaram uma visita à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com o objetivo de conhecer de perto a estrutura, os desafios enfrentados diariamente pela equipe e propor soluções para melhorar o serviço prestado à população. Eles foram recebidos pela diretora da UPA, Pâmela Pereira Cândido, que mostrou toda a estrutura do local e explicou as necessidades enfrentadas.

A ação faz parte do programa Câmara na Saúde, que visa fortalecer o papel fiscalizador do Legislativo e aproximar os vereadores das realidades dos serviços públicos essenciais. A UPA de Varginha realiza, em média, 500 atendimentos por dia, sendo referência no atendimento de urgência e emergência para a cidade e região.

Participaram da visita o presidente da Câmara, vereador Marquinho da Cooperativa, vice-presidente, vereador Pastor Faustinho e os vereadores Alexandre Prado, Ana Rios, Davi Martins, Dudu Ottoni e Zilda Silva.

Durante a visita, o presidente da Câmara, vereador Marquinho da Cooperativa, destacou a importância da presença do Legislativo nas unidades de saúde e ressaltou que o intuito é colaborar efetivamente com melhorias no setor. “Nosso objetivo é entender as necessidades da UPA, ouvir os profissionais e buscar caminhos para ajudar. Caso haja projetos e disponibilidade, queremos discutir a possibilidade de destinar emendas impositivas que possam contribuir para melhorar a qualidade do atendimento e desafogar o número de pacientes que aguardam por atendimento no local”, afirmou.

A Câmara reforça seu compromisso com a fiscalização ativa, o diálogo com a população e o apoio às políticas públicas que garantam um serviço de saúde mais humano, eficiente e acessível para todos os varginhenses.

Fonte: Câmara de Varginha