Vereadores de Três Corações visitam Câmara de Varginha

Vereadores puderam conhecer de perto as iniciativas desenvolvidas na Câmara Municipal de Varginha

Foto: Câmara de Varginha

Uma comitiva da Câmara Municipal de Três Corações esteve na Câmara de Varginha na última terça-feira (18) para conhecer de perto os trabalhos realizados no legislativo varginhense. O presidente da Câmara de Três Corações, DJ Wesley, a secretária da Mesa Diretora, Mônica Lemes e o vereador Gambá foram recebidos pelo presidente da Câmara de Varginha, Marquinho da Cooperativa e pelos servidores: Lourival Oliveira (diretor Geral), Gleison Marques (jornalista), Mirella Penha (diretora de Comunicação) e Robson Almeida (secretário-geral e diretor da Escola do Legislativo).

“O motivo da nossa visita é buscar referências para melhorar a prestação do nosso serviço em Três Corações. E o trabalho da Comunicação da Câmara de Varginha tem se destacado e é sempre bom pegar informações de quem já tem a experiência no que está dando certo”, disse o presidente do legislativo tricordiano.

Marquinho da Cooperativa agradeceu muito à visita e disse que esse intercâmbio é muito proveitoso e quem sai ganhando é a população. “Foi um prazer receber vocês aqui e é muito importante a gente poder trocar informações, ver o que tem dado certo em Três Corações para trazer para cá e contribuir com o que a gente faz aqui também e que possa ajudar a melhorar em Três Corações. Nosso objetivo é um só, fazer o melhor para a nossa população”, concluiu Marquinho da Cooperativa.

Fonte: Câmara de Varginha