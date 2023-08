Vereadora Zilda Silva cobra vistorias sobre os serviços de caçambas em Varginha

Zilda questionou ao poder administrativo como é feito o licenciamento e quantas caçambas são licenciadas em Varginha

Foto: Câmara Municipal de Varginha

O Poder Legislativo não só fiscaliza as ações da Prefeitura, mas possíveis irregularidades praticadas em locais públicos e, é cumprindo este importante papel em seu trabalho que a vereadora Zilda Silva apresentou um requerimento solicitando informações a respeito do serviço de caçambas de entulho, no município de Varginha.

“É visível diariamente que algumas empresas colocam suas caçambas em nossas vias sem observar as regras de segurança, gerando risco acidentes aos condutores de veículos, e prejudicando o fluxo nas vias. Além disso, precisamos entender como é feito o licenciamento das caçambas, pois, diversos munícipes alegam dificuldades em locar caçambas na cidade”, apontou a vereadora.

Diante destes acontecimentos e, prezando pela segurança dos condutores de veículos e pedestres nas vias públicas, Zilda questionou ao poder administrativo como é feito o licenciamento e quantas caçambas são licenciadas em Varginha; como identificar se a caçamba é licenciada; quantas multas já foram aplicadas em empresas que trabalham com caçambas irregulares e se existe alguma previsão de planejamento para realização de vistorias, certificando, assim, que a prestação do serviço seja de qualidade e segurança munícipes.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha