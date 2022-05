Vereadora Zilda Silva cobra realização de melhorias na estrada rural dos tachos

Solicitação das obras é para zelar pela segurança de todos que frequentam o local

A presidente da Câmara de Varginha, vereadora Zilda Silva, apresentou um requerimento na Câmara de Varginha cobrando providências da Prefeitura em relação às melhorias que precisam ser feitas na estrada rural dos Tachos. “Após sete meses do anúncio de melhorias que seriam feitas na estrada rural dos Tachos, as obras da Prefeitura ainda não tiveram início. A promessa do poder Executivo era que, terminado o período de chuvas, seriam instalados redutores de velocidade por toda a estrada, mas até agora as obras não iniciaram”, disse a vereadora.

Em setembro do ano passado, moradores do bairro rural Ribeirão Santana se reuniram com a presidente da Câmara, junto do prefeito Verdi Lúcio Melo, vice-prefeito Leonardo Ciacci e com o secretário de Obras, William Gregório, para discutirem a situação da estrada rural que dá acesso ao bairro. Na reunião, o assunto de maior debate foi o excesso de velocidade com que os veículos passam no local, por isso a necessidade da instalação dos redutores.

No requerimento enviado à Prefeitura, a vereadora enfatiza que a solicitação das obras é para zelar pela segurança de todos que frequentam o local, estejam eles de carro ou a pé e até mesmo crianças brincando na estrada. Zilda Silva ainda cobra uma resposta para o prazo de execução da obra, envio da programação e que mostre, detalhadamente, as etapas das obras a serem realizadas.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha