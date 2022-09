Vereador Thulyo Paiva requer informações sobre o serviço de assistência especializada

Thulyo Paiva viu a necessidade de levantar informações a respeito das tratativas para implantação de uma unidade do CRIE no município, ampliando os serviços do SAE municipal.

Foto: Divulgação Câmara Municipal de Varginha.

O Serviço de Assistência Especializada – SAE – é uma unidade assistencial de caráter ambulatorial cuja finalidade é facilitar o vínculo do paciente portador do vírus HIV/Aids e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST´s – com uma equipe multiprofissional ao longo de sua enfermidade; possui uma gama de vacinas, soros e imunoglobulinas que não são oferecidos nos atendimentos convencionais das unidades básicas de saúde, ou são restritos a determinadas faixas etárias. De acordo com o vereador Thulyo Paiva, o município possui o SAE Ampliado, que é referência na macrorregião e possibilita a criação do CRIE – Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais.

“O centro é extremamente importante para pacientes com variados quadros clínicos, pois ele contém toda equipe multidisciplinar para atendê-lo, diversidade de sorologia e vacinas. O que me espanta é que recebi informações de que o município está perdendo essa referência e não podemos perdê-la”, destacou o vereador.

Diante de tal conhecimento, Thulyo Paiva viu a necessidade de levantar informações a respeito das tratativas para implantação de uma unidade do CRIE no município, ampliando os serviços do SAE municipal.

“O SAE tem, entre outras funções, a de suporte ambulatorial, assegura a assistência durante o período de melhora clínica dos pacientes e presta assistência aos familiares dos pacientes infectocontagiosos. Já o Centro de Referência atende pacientes que fazem uso de imunobiológicos, ou seja, pessoas com doenças crônicas e/ou sistema imunológico comprometido por conta de imunodeficiências congênitas ou adquiridas (HIV/Aids); câncer; doadores e transplantados de órgãos sólidos ou medula e imunodepressão terapêutica, entre outros quadros médicos. Não serão apenas os varginhenses os beneficiários, mas toda a região”, exemplificou o propositor.

No documento, Thulyo solicitou informações referentes aos trabalhos e ações desenvolvidas pelo SAE municipal, bem como a possibilidade de ampliação dos serviços oferecidos; solicitou de forma detalhada a composição da esquipe multiprofissional atuante no SAE, bem como o a quantidade de atendimentos realizados pela unidade no último ano, além de requerer informações a respeito das tratativas para implantação do CRIE na cidade.

“É necessário obter informações sobre as ações e serviços disponibilizados pelo SAE para adequar a sua estrutura à demanda existente, contribuindo de maneira efetiva para a manutenção da saúde dos munícipes e região”, finalizou o vereador.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha.