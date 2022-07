Vereador Thulyo Paiva cobra informações sobre a obra de duplicação da MGC-491

Programa do Governo de Minas para concessão das rodovias supre as necessidades de investimentos na infraestrutura de transporte de sete lotes viários.

Buscando garantir a manutenção da segurança e qualidade das estradas sul mineiras, o vereador Thulyo Paiva, através do requerimento encaminhado ao poder público estadual e ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG, solicitou informações referentes ao projeto de concessões rodoviárias, implantado no Sul de Minas.

Um dos questionamentos é se foi incluído no projeto a obra que contempla a duplicação do trecho que compreende entre o Parque de Exposições de Varginha e a ponte localizada sobre o Rio Palmela. “É urgente a resolução desse problema, para que se conclua essa obra tão importante. No fim do ano passado estive presente na audiência pública que tratava sobre o edital para a concessão dessas rodovias e, juntamente dos colegas vereadores Dudu Ottoni e Cabo Valério, fizemos sugestões para melhorar esse edital. Questiono se essas melhorias serão implementadas”, disse Thulyo.

De acordo com o vereador, o programa do Governo de Minas para concessão das rodovias supre as necessidades de investimentos na infraestrutura de transporte de sete lotes viários. Em específico, o Lote 03, faz a ligação de Varginha a Furnas e contempla cerca de 120 municípios, beneficiando diretamente mais de 5 milhões de pessoas. “Eu questiono sobre uma possível previsão para a publicação do edital referente ao lote 03, bem como o levantamento de informações a respeito da manifestação de interessados em assumir a concessão do referido lote. Essa obra precisa ser feita, por isso cobramos essas informações”, destacou.

Outro ponto levantado pelo propositor é a não realização do leilão referente aos lotes 01 e 02, que já estava programado para acontecer no dia 10 de junho desse ano.

Ainda de acordo com o vereador, a expectativa do Governo de Minas é atrair mais de R$ 11 bilhões em investimentos privados para a ampliação de capacidade e a recuperação das rodovias, fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. “Por isso, também solicitamos que a base operacional da empresa que assumir o trecho que passa por Varginha seja na nossa cidade, que é a maior cidade entre todas que serão atingidas por essas obras”, concluiu.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha