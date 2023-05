Vereador Reginaldo Tristão busca apoio de autoridades e instituições para discutir melhorias na Rede Municipal de Ensino de Varginha

Foto: CSul

O vereador Reginaldo Tristão encaminhou à Prefeitura de Varginha, ao Secretário Municipal de Educação, ao Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social e Secretário Estadual de Ensino, ao Governador Romeu Zema, ao Vice-governador professor Mateus Simões, sindicatos dos professores e profissionais de Educação de Varginha e região, Conservatório Estadual de Música, para conhecimento e colaboração dos Conselhos de Pais de cada escola, com base de exposição e trazer assunto à discussão tomando por base de trabalho o Requerimento 08/2023 e oficio resposta da Prefeitura Municipal de Varginha, referente à Rede Municipal de Ensino:

1) Por favor importante saber, as crianças no município em seu todo estão alfabetizadas, estão aptas na formação educacional para participarem do processo de vida e mercado de trabalho que todos um dia precisarão ter a oportunidade?

2) Quanto a consciência fonológica, grafemas, fonemas e habilidade básicas de matemática, hoje como demonstrado em resposta ao Ofício 08/2023 da Prefeitura Municipal e para termos o entendimento sobre eficácia e o TRI (teoria da resposta ao item) que entrega informações e indícios de problemas e/ou não na aprendizagem. O município tem o controle do número de alunos que estão bem alfabetizados segundo os sistemas SEFE/OPET de avaliação? Pode atestar que como parceiro da rede Estadual de Ensino estão as crianças e jovens chegando bem alfabetizadas, para iniciarem o Ensino Médio?

3) Quanto ao ensinamento e preparação educacional e técnica de cada professor para apresentar e trabalhar o aprendizado do aluno, não existe dúvida, não é este o questionamento, pois tenho convicção dos profissionais de educação que trabalham nas Escolas Municipais. O questionamento principal é se as crianças que estão conseguindo acompanhar e absolver o aprendizado educacional e formação para a vida?

4) Conforme resposta do oficio 08/2023 da prefeitura de Varginha em seu parágrafo 4.9, 5.2 6.2 relata bem os processos e programas e legislações que o município disponibiliza para o ensino público de sua responsabilidade. Então se faz necessário por motivo de responsabilidade pública ao responder um requerimento pensando na formação de nossas crianças para chegarem ao Ensino Médio; se faz importante e necessário pedir a colaboração da Secretaria Estadual de Saúde e professores de escolas estaduais, quando recebem os alunos da rede municipal de ensino. Encontram estes plenamente alfabetizados e/ou não? Possuem dificuldades em prosseguirem no aprendizado do Ensino Médio já visando a formação para o mercado de trabalho e/ou a escolha de um curso de faculdade para a vida?

5) A Secretaria Estadual de Ensino se houver a disponibilização imediata de psicólogos e assistentes sociais poderá resolver dificuldades de aprendizados de nossas crianças quando da formação ainda em período de âmbito municipal, ajudar na melhora do aprendizado quando chegarem no ensino médio nossas crianças e jovens?

6) Quais possibilidades de melhora para que nossos jovens queiram se empenhar mais? A Secretaria Estadual de Educação pode nos orientar para tomadas de providências e busca de participação além do Município e Estado, mas os Conselhos de Pais e Mães possam receber orientação de como ajudar os jovens no caminho de formação educacional?

7) Conforme oficio número 08/23 da Prefeitura Municipal de Varginha, em resposta ao requerimento 08/2023; informa o poder público que faz acompanhamentos periódicos e que os sistemas de avaliação SEFE/OPET auxiliam e apresentam números. Quantas crianças hoje possuem o diagnóstico de TDH e quais profissionais de educação e saúde estão realizando o acompanhamento a essas crianças, quantos laudos sobre o TDH e outras dificuldades já foram concluídos em 2022 e 2023, qual profissional assinou o laudo e qual o tratamento indicou para o melhorar de aprendizado e em qual unidade escolar e série estão estes alunos? Quantas crianças hoje não conseguem alcançar o pleno aprendizado e estão recebendo aulas de reforço escolar e em qual unidade escolar estão matriculadas? Quantas crianças nos anos de 2022/2023 apresentaram dificuldades de audição e ou visão e ou ainda grau de autismo que possa estar afetando o aprendizado e qual atendimento está sendo oferecido, em qual unidade escolar e série se encontram estas crianças? Quantas crianças já apresentaram melhoras em seu rendimento escolar e em qual escola Municipal e série hoje estão cursando? Quantas crianças este ano estão em situação de êxodo escolar e como município está agindo para trazer de volta esta criança ao ambiente escolar e dar a ela o amparo para continuar os estudos e quais motivos tem contribuído para possíveis situações de abandono escolar?

8) Existe a possibilidade de a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, Conselhos de Pais e Mães de alunos, Sindicato dos Professores de Varginha e região, Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social em conjunto se já não o fazem, construírem um programa de incentivo à cultura e leitura de bons livros, caso entendam importante e ainda buscar a participação das instituições privadas de Educação agregar oportunidades a maior número de alunos; caso possível por favor qual o primeiro passo a ser dado por cada instituição perante as Secretarias Municipal e Estadual de Educação, por favor?

9) Qual a possibilidade de Governo Municipal e Estadual atuarem em conjunto ao Conservatório Estadual de Música em Varginha, realizar estudo e compartilhar junto aos Diretores e Diretoras de escola municipais e estaduais em Varginha e /ou região e conselhos de Pais e alunos, para construir projeto no momento extra curricular e após período de aula, oferecer oportunidade curricular de formação em música e instrumentos musicais, e ainda se possível de forma gratuita para quem quiser e quando família autorizar, o transporte no ir e vir gratuito porta a porta para a segurança das crianças e ainda alimentação para manter crianças e jovens bem e seguros para a confiabilidade dos pais em ajudar e permitir que crianças possam participar, e ainda quando da construção musical e trabalhos de formação permitirem ajuda e colaboração de pais nos temas musicais a serem abordados para em conjunto possam a escola levar formação Educacional as famílias cooperando com o ensino em casa e com Escolas para o bem e crianças possam entender e escolher quando preciso, Governos cooperando com o provimento. Para um projeto de formação de ser humano, sem qualquer viés Ideológico. Apenas formação educacional e matérias curriculares, formaçãode um ser humano de bem com oportunidades para seu futuro?

Fonte: Câmara Municipal de Varginha