Vereador Professor Rodrigo Naves sugere a criação do cartão material escolar

Professor Rodrigo Naves propôs que seja realizado estudo de viabilidade para implementar o Cartão Material Escolar (CME).

Com o intuito de ajudar na compra do material escolar, feita todo início de ano, o vereador Professor Rodrigo Naves propôs, por meio do requerimento enviado à Prefeitura, que seja realizado estudo de viabilidade para implementar o Cartão Material Escolar (CME). O objetivo é disponibilizar crédito aos alunos da rede pública para a compra exclusiva de material escolar em estabelecimentos locais. De acordo com o vereador, a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares – ABFIAE – defende a ampliação do programa Cartão Material Escolar para todo o país.

Para receber o CME, o aluno deve estar matriculado na rede pública de forma regular, além de sua família receber o auxílio Bolsa-Família. “O projeto Cartão Material Escolar vai contribuir para o aumento da autoestima e rendimento escolar do aluno, bem como facilitar o acesso das famílias aos materiais de boa qualidade e descentralizar a renda ao estimular a economia do município”, destaca o vereador Professor Rodrigo.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha