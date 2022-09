Vereador Professor Rodrigo Naves cobra adequação da coleta de lixo no bairro alto do vale

De acordo com o vereador, essa é uma região que dá acesso aos sítios e chácaras da redondeza e se encontra muito suja.

Moradores do bairro Residencial Alto do Vale fazem abaixo-assinado pedindo melhorias no serviço de coleta de lixo prestado à comunidade. Esta é apenas uma das reivindicações feitas pelos residentes e que estão sendo acompanhadas pelo vereador Professor Rodrigo Naves que busca por sanar os problemas apontados por eles.

De acordo com o vereador, essa é uma região que dá acesso aos sítios e chácaras da redondeza e se encontra muito suja, com amontoados de lixo na beira da estrada que comprometem a saúde e segurança de todos, devido a aparição constante de animais peçonhentos e por vezes venenosos.

“A comunidade relata que, por serem poucos os moradores da região, o caminhão não passa direito. Tive a informação de que o transporte passa uma vez na semana, o que não é suficiente para garantir uma boa qualidade de vida”, apontou Rodrigo.

Três documentos já foram entregues ao Poder Executivo contendo as demandas a serem cumpridas, são eles: uma indicação, um ofício e um requerimento, todos assinados por Rodrigo Naves, que vem solicitando atenção do Administrativo para questões simples e de direito da população, como a regularização do serviço de coleta de lixo, a limpeza das áreas públicas e instalação de lixeiras coletivas em pontos estratégicos da estrada rural. Para ele, ações indicativas podem ajudar a extinguir e/ou diminuir a prática de descarte de lixo e entulho em locais inapropriados.

“Ações educativas precisam ser desenvolvidas junto aos moradores do referido bairro e adjacências, onde há costume do descarte de lixo e entulho, visando auxiliar na redução desta prática, visto que os cidadãos, tomando conhecimento da possibilidade de realizar denúncias, poderão contribuir como agentes fiscalizadores”, elucidou o agente político.

De acordo com a Lei Municipal n. 2.974/1997, que trata da política municipal do meio ambiente, é expressamente proibido o descarte de lixo e outros resíduos em locais públicos, seja em áreas urbanas ou rurais e diante disso, o vereador sugere a colocação de placas informativas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, objetivando orientar a população sobre a possibilidade legal da aplicação de multa, caso haja o descarte irregular de lixo em locais impróprios.

No último documento encaminhado, o vereador propositor requereu informações a respeito da periodicidade do serviço de coleta de lixo; o meio utilizado para divulgação do cronograma aos moradores; o motivo da prestação de serviço estar deficiente há meses e o que pode ser feito para regularizar a situação.

