Vereador Marquinho da Cooperativa questiona quantidade de uniformes entregues aos alunos das escolas municipais

Muitos pais estão alegando que os uniformes distribuídos não foram suficientes para atender a todos os estudantes.

Após ouvir diversas reclamações de pais e responsáveis, o vereador Marquinho da Cooperativa apresentou um requerimento na Câmara de Varginha solicitando informações à Prefeitura sobre a entrega de uniformes para os alunos das escolas municipais. De acordo com o vereador, muitos pais estão alegando que os uniformes distribuídos não foram suficientes para atender a todos os estudantes. “Enquanto uns vão de uniforme, outros vão com roupas do dia a dia e o uso de uniforme é obrigatório no ambiente escolar. É imprescindível que o poder Executivo deixe à disposição dos estudantes a quantidade necessária de uniformes, que atenda a todo o público presente na Rede Municipal de Ensino e é preciso fornecer mais de uma troca, para o uso durante a semana,” pontua Marquinho.

No requerimento entregue à Prefeitura, Marquinho questiona a quantidade de uniformes licitados destinados aos alunos das escolas municipais, além do valor pago em cada peça. O vereador pede, também, que sejam esclarecidos quais itens compõem o kit uniforme escolar e quando o problema de distribuição será resolvido, para que todos os estudantes tenham acesso igualitário às vestimentas obrigatórias.

Fonte e foto: Câmera Municipal de Varginha