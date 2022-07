Vereador Joãozinho Enfermeiro propõe criação do programa “Obesidade Zero, voltado à crianças e jovens

Excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde, destacou o vereador.

Com objetivo de reduzir os índices de sedentarismo e obesidade entre as crianças e adolescentes que do ensino público municipal, o vereador Joãozinho Enfermeiro encaminhou à Prefeitura uma indicação solicitando a promoção, orientação e conscientização da saúde alimentar e nutrição saudável nas escolas, através do programa “Obesidade Zero”.

“O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários problemas de saúde como diabetes, problemas cardíacos e a má formação do esqueleto e para as crianças o quadro fica ainda mais grave, pois elas começam a sofrer com os problemas causados pelo sobrepeso, enquanto deveriam estar em pleno desenvolvimento físico. O auxílio e a conscientização devem começar em casa, no ambiente familiar, juntamente do apoio dos centros de educação infantil e escolas, através de palestras, painéis, dinâmicas de grupo e outras modalidades pedagógicas, a serem ministradas por profissionais qualificados”, apontou o vereador.

De acordo com o propositor, cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade, e oito em cada dez adolescentes continuam obesos na fase adulta.

“Crianças, em geral, ganham peso com facilidade devido a fatores tais como: hábitos alimentares errados, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, problemas na convivência familiar entre outros. Diante disso, é importante que haja a união de esforços através de ações em todos os órgãos públicos municipais, sejam eles médicos de todas as especialidades, especialmente pediatras, clubes desportivos, associações sem fins econômicos, canais de televisão e websites, com o intuito de contribuir, de forma relevante, para a construção de uma rotina de vida saudável na infância e na juventude”, finaliza o vereador.

