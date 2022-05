Vereador Dudu Ottoni trabalha para ampliar as atividades oferecidas no centro social do santana

Para que o objetivo seja atingido, é necessária a restauração das quadras, melhorias no campo de futebol e do salão social

Para atender à grande demanda de pessoas que utilizam o Centro Social Urbano, do bairro Santana, o vereador Dudu Ottoni apresentou uma indicação, na Câmara de Varginha, solicitando a reestruturação do local. A ideia do vereador é que seja instalada uma nova área da Semel – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – espaço onde são ofertadas diversas atividades gratuitas à população, na comunidade. “Tenho me empenhado nessa causa desde 2017, quando entrei na Câmara. Precisamos promover atividades, oferecer ferramentas para aproximar os cidadãos dos serviços públicos que têm direito. Ali é um espaço de mais de seis mil metros quadrados e que precisa ser bem utilizado”, destacou o vereador.

Ainda de acordo com Dudu, para que o objetivo seja atingido, é necessária a restauração das quadras, melhorias no campo de futebol e do salão social, além de fornecer equipamentos adequados à prática de esportes e lazer. “A prática de esportes é imprescindível para a saúde em todas as idades. Esporte é saúde, é educação, é disciplina e atua, também, na socialização das pessoas, além de melhorar o convívio e o desenvolvimento pessoal e grupal de quem pratica”, acrescenta o vereador.

O terreno do Centro Social Urbano do bairro Santana tem 6.232 m² e abriga, hoje em dia, a Creche Clery Forjaz Loureiro e a Unidade Básica de Saúde do bairro, além de ter um salão social, duas quadras de esporte e um campo de futebol society.

Construído em 1980 pelo Município, em convênio com o Governo Federal, o local já foi uma importante referência de prática de esportes na cidade, com competições de várias modalidades, mas devido à crescente procura por parte das crianças e jovens da comunidade, e bairros no entorno, faz-se necessária a instalação de uma estrutura que suporte a demanda.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha