Vereador Dudu Ottoni reforça pedido de criação de um centro de saúde para mulheres

No mandato passado o vereador Dudu Ottoni havia feito um pedido ao Poder Executivo solicitando a construção de uma Unidade de Referência Especializada em Saúde da Mulher, como não foi atendido, ele volta ao assunto na Câmara de Varginha e faz novamente uma indicação solicitando a criação desse serviço. No documento, o propositor defende que o hospital, com toda sua estrutura voltada para elas, terá capacidade de proporcionar um melhor acolhimento às pacientes e suas necessidades. “Será muito importante para as estratégias de melhorias das condições de atendimento às gestantes e aos recém-nascidos. Por ser um ambiente de atendimento exclusivo, as pacientes estarão menos expostas às mais variadas enfermidades existentes em uma unidade de saúde comum, devido a menor circulação de pessoas”, destacou Dudu.

Através de um atendimento integral e específico, o centro fornecerá consultas médicas nas mais diversas áreas, como ginecologia, obstetrícia, mastologia e neonatologia, psicologia, assistência social, nutrição, além de oferecer assistência integral nos períodos de pré-parto, parto, pós-parto imediato e pós-operatório. Também pode ser feita a promoção do alojamento conjunto para mãe e bebê; incentivar e dar condições para acompanhamento familiar e prestação de assistência total e humanizada aos recém-nascidos, tanto saudáveis como em regime de terapia intensiva. “Por meio da Unidade Especializada o Poder Público e a sociedade poderão realizar ações de educação, prevenção, diagnóstico e tratamento, promovendo de maneira efetiva a saúde da mulher, desde a conscientização ao atendimento de qualidade, amparando mulheres de Varginha e região”, finalizou o vereador.

