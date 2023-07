Vereador Dudu Ottoni pede melhorias na quadra poliesportiva da Vila Barcelona

Entre as restaurações solicitadas estão a manutenção de toda a estrutura da quadra, incluindo seus equipamentos de uso público e a instalação de luzes de led.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

Atento às necessidades de uma população cada vez mais preocupada em cuidar da saúde e realizar a manutenção do convívio social, o vereador Dudu Ottoni solicitou ao poder executivo, melhorias na quadra poliesportiva que atende à comunidade da Vila Barcelona e redondezas. Entre as restaurações solicitadas estão a manutenção de toda a estrutura da quadra, incluindo seus equipamentos de uso público e a instalação de luzes de led.

“As melhorias tornarão o ambiente mais atrativo para a prática esportiva no período noturno, contribuirão com a sensação de segurança e tornarão o local mais adequado e acessível aos moradores do bairro Vila Barcelona. É indiscutível que a prática de esportes traz inúmeros benefícios aos seus praticantes. Entretanto, é importante que as atividades esportivas sejam desenvolvidas em locais adequados, que estejam em bom estado de conservação e manutenção” finalizou Dudu Ottoni.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha