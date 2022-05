Vereador Dr. Lucas solicita atendimento médico às pessoas em situação de rua

Preocupado com a saúde da população varginhense, em especial a que se encontra em situação de rua, o vereador Dr. Lucas apresentou uma indicação na Câmara de Varginha solicitando a realização de um mutirão de saúde para diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças que possam atingir esses moradores.

Na indicação entregue ao poder executivo, o Vereador solicita que a Secretaria de Saúde disponibilize equipes médicas para coletas e exames de sangue para diagnosticar doenças que podem levar a óbito, caso não sejam tratadas, como as doenças respiratórias, tuberculose, etc. “Neste período do ano, estas doenças são mais frequentes e os moradores de rua não procuram atendimento por se sentirem excluídos. Assim, cabe ao poder público tomar medidas urgentes para socorrer a população em geral, visando à prevenção e melhoria de quadros de saúde, atendendo, não somente os que procuram pelo atendimento, mas, principalmente, os que se sentem desamparados devido à situação de rua”, pontua Dr. Lucas.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha.