Vereador Dr. Guedes solicita construção de calçadas em frente a unidade escolar infantil

O vereador ainda enfatizou a importância da instalação de rampas de acesso nas calçadas, incluindo as pessoas com mobilidade reduzida e idosos, tornando a passagem acessível a todos.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

A falta de calçada em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil Ângela Aparecida Moreira preocupa a população e, principalmente, os pais das crianças residentes na Avenida José Alves Ferreira, no Bairro Sagrado Coração e que frequentam o Cemei. De acordo com o vereador Dr. Guedes, os moradores reclamam das condições de abandono e falta de atenção com serviços de capina, limpeza e, o mais importante, construção de calçadas em frente ao Centro de Educação.

Diante de tal situação, o vereador encaminhou ao prefeito e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, indicação solicitando a construção de calçada e limpeza do logradouro.

“A construção de calçadas em frente a uma creche é uma iniciativa importante para garantir a segurança das crianças, dos pais e dos funcionários da instituição. Calçadas bem projetadas proporcionam um ambiente seguro e acessível para pedestres, especialmente para aqueles que podem estar acompanhando crianças pequenas ou empurrando carrinhos de bebê”, disse Dr. Guedes.

O vereador ainda enfatizou a importância da instalação de rampas de acesso nas calçadas, incluindo as pessoas com mobilidade reduzida e idosos, tornando a passagem acessível a todos. Dr. Guedes ainda pediu especial atenção para o cumprimento das regulamentações de largura e inclinação.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha