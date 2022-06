Vereador Dandan questiona a mudança de endereço do PSF da Vargem

Terreno onde está sendo construído o novo prédio pertence ao município e fica localizado entre as Ruas Geraldo Zanatelli e Evânio Labre

Dando continuidade ao projeto que se iniciou em meados do ano passado, o vereador Dandan questionou o Poder Executivo sobre a paralisação das obras de transferência da Unidade Básica de Saúde – UBS – do bairro Sagrado Coração, conhecida como PSF Vargem, localizada na Rua Francisco Antônio Candido, bairro Sagrado Coração. De acordo com o vereador, o atual endereço não comporta toda a estrutura necessária para o funcionamento adequado de uma UBS.

O terreno onde está sendo construído o novo prédio pertence ao município e fica localizado entre as Ruas Geraldo Zanatelli e Evânio Labre, no mesmo bairro do atual ponto de atendimento. A nova UBS vai atender os bairros Sagrado Coração I e II, Alto da Figueira I e II, Sete de Outubro e arredores. “Atualmente, a Unidade do PSF da Vargem atende em uma residência alugada, de forma adaptada, sem acessibilidade e que não possui condições gerais para comportar toda estrutura que uma Unidade Básica de Saúde demanda. Sendo assim, para cumprirmos com nosso dever, e oferecer um atendimento melhor, com mais conforto e eficiência, faz-se necessária a continuidade das obras, ampliando o acesso da comunidade à saúde de qualidade”, pontua Dandan.

Desta forma, o vereador solicita que seja informada a situação das obras, o que está sendo feito para solucionar o problema enfrentado e qual o valor total da obra firmada via convênio estadual, bem como o valor repassado até o presente momento. “São informações pertinentes e que a população deve ter acesso, uma vez que a paralisação total da obra afeta, de maneira direta, os direitos básicos dos cidadãos”, finaliza o vereador.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha.