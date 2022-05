Vereador Dandan cobra da Prefeitura a redução do valor da contribuição de iluminação pública

O vereador Dandan apresentou um requerimento na Câmara de Varginha cobrando informações à Prefeitura sobre a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, a conhecida taxa de iluminação pública. Ele quer saber se com a substituição das lâmpadas convencionais pelas lâmpadas LED foi constatada uma economia e, com isso, se será reduzido o valor para o contribuinte. “Essa é a terceira vez que abordo o assunto aqui na Câmara e em outra oportunidade, a Prefeitura respondeu a um requerimento meu informando que a projeção de eficiência energética com a referida substituição poderia alcançar o patamar de 50%. Por isso, volto a questionar se já foi feita essa apuração e se já foi concluída a substituição de todas as lâmpadas”, disse o vereador.

Dandan ainda explicou que a Prefeitura já havia respondido a um requerimento, no ano passado, que até agosto de 2021 99% da obra já havia sido concluída e que a previsão para a totalidade da troca era fevereiro de 2022. “Então questiono novamente, se realmente foi concluída a obra no prazo estimado e, se foi concluída, qual a situação dos estudos para a redução da tarifa de iluminação pública. Nossa população merece essa resposta”, reforçou o vereador.

Fonte e foto: Câmara de Varginha