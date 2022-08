Vereador Cristovão reforça pedido de construção de uma nova creche no Bairro Canaã

Conforme o vereador, a localidade comporta a construção de um novo Centro Infantil no terreno existente entre a Rua Chile e a Avenida Estados Unidos.

Desde que a antiga creche fechou, a comunidade do bairro Canaã e entorno sofre com a falta de um Cemei – Centro Municipal de Educação Infantil – que atenda a população. Acompanhando a situação das famílias e atendendo aos pedidos dos moradores, o vereador Cristovão, através de Indicação entregue à Prefeitura e aos demais setores competentes, solicitou a construção e abertura de um novo espaço que receba a criançada. “A educação infantil é extremamente importante para o desenvolvimento integral do ser humano, pois auxilia na inserção das crianças na sociedade, beneficia a integração conjunta e o desenvolvimento intelectual. As creches possuem a infraestrutura necessária, planejamento pedagógico e equipe preparada, adequados ao crescimento das crianças,” apontou o propositor.

Ainda de acordo com vereador, o bairro não pode ficar sem o serviço público, pois são muitas as famílias dependentes da creche, pais e responsáveis que precisam deixar as crianças para realizar as tarefas do dia-a-dia. Diante disso, “tal medida indicativa visa proporcionar o serviço público a toda população daquela região, oferecendo conforto e comodidade, ao evitar que os munícipes precisem se deslocar até outros pontos da cidade que ofereçam o mesmo serviço e tenham vagas disponíveis”, finalizou Cristovão.

Ainda de acordo com o vereador, a localidade comporta a construção de um novo Centro Infantil no terreno existente entre a Rua Chile e a Avenida Estados Unidos, sendo este um ponto estratégico e de fácil acesso a todos da comunidade.