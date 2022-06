Vereador Cristovão, cobra informações referentes à limpeza urbana

Quando uma via pública é devidamente limpa, aumenta-se a segurança nos deslocamentos de pessoas e veículos

Preocupado com a conservação da cidade e com a saúde da população, o vereador Cristóvão solicitou informações à Prefeitura sobre o cronograma de limpeza das ruas. “A varrição de ruas é uma das diversas ações de manutenção da limpeza pública, que inclui, ainda, a manutenção de parques e praças, capinação de ruas, podas de árvores e até mesmo a limpeza de bueiros”, afirma o vereador.

Ainda de acordo com o propositor, quando uma via pública é devidamente limpa, aumenta-se a segurança nos deslocamentos de pessoas e veículos, estimula-se o turismo e comércio local e, principalmente, evita-se o surgimento e proliferação de vetores transmissores de doenças como, por exemplo, ratos e insetos. “Os munícipes pagam, com muito esforço, todos os impostos municipais cujos valores, inclusive, foram reajustados. No entanto, o serviço é exercido em apenas alguns bairros. Sendo assim, com o intuito de entregar e sua totalidade, os direitos da população, venho solicitar a expansão das ações de limpeza urbana a fim de oferecer, com igualdade, a manutenção da saúde e preservação da vida em sociedade, bem como conservação do município,” pontua Cristóvão.

No requerimento entregue, Cristovão abordou, também, a necessidade de campanhas educativas, por meio de folhetos, cartilhas explicativas ou anúncios na rádio e em outros meios de comunicação, para conscientizar a população sobre a importância de manter a limpeza urbana. “Unindo forças acredito que vamos alcançar uma Varginha mais limpa e progressista,” finaliza o vereador.

Fonte e foto: Câmera Municipal de Varginha